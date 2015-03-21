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داعش يعدم 5 من قوات البيشمركة جنوبى الموصل بالعراق(تحديث)

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داعش يعدم 5 من قوات البيشمركة جنوبى الموصل بالعراق(تحديث) داعش يعدم 5 من قوات البيشمركة جنوبى الموصل بالعراق(تحديث)
أفادت مصادر فى قوات البيشمركة الكردية اليوم السبت بأن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ( المعروف باسم داعش ) نفذوا حكم الإعدام نحرا بحق خمسة من عناصر البيشمركة فى أحد المعسكرات جنوبى مدينة شمالى بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تنظيم داعش نفذ أمام العشرات من الأهالى حكم الإعدام بحق خمسة من عناصر البيشمركة الكردية نحرا فى معسكر حمام العليل بالتزامن مع احتفالات الشعب الكردى بأعياد نوروز ذكرى السنة الكردية .

وأضافت أن جثت القتلى وصلت إلى الطب العدلى بالموصل .


>من ناحية أخرى أعلنت الشرطة العراقية اليوم السبت مقتل 22 شخصا بينهم عناصر بالدولة الإسلامية(المعروف باسم داعش ) واصابة 24 آخرين فى سلسلة اعمال عنف متفرقة شهدتها مدينة بعقوبة شمال شرقى بغداد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن سيارة مفخخة موضوعة بجانب الطريق انفجرت بالقرب من أحد الأسواق التجارية فى قرية نوار العلم جنوب شرقى بعقوبة ما اسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية آخرين من المدنيين .

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين عناصر من داعش ومتطوعى الحشد الشعبى فى ناحية العظيم شمالى عقوبة ما اسفرعن مقتل تسعة من داعش بينهم قيادات بارزة ومقتل ثلاثة من متطوعى الحشد واصابة ستة آخرين.

وأشارت إلى مقتل اربعة مدنيين وإصابة ستة أخرين فى انفجار عبوتين ناسفتين فى حى الوثبة شمالى بعقوبة ، لافتة إلى مقتل ثلاثة من متطوعى الحشد الشعبى وإصابة اربعة أخرين فى انفجار استهدف دوريتهم بقرية الخلد شمالى ناحية العظيم.

وقام مسلحون باقتحام قرية البازول وقرية التايهة شمالى المقدادية وتفجير خمسة منازل خالية من سكانها يمتلكها عناصر فى الصحوة.
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