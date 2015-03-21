تأجيل افتتاح معرض "بايب تيك2015" إلى 8 إبريل المقبل

تقرر تأجيل انطلاق فعاليات المعرض الدولى الأول لتكنولوجيا صناعة المواسير ومستلزماتها، "بايب تيك 2015"، والمقرر عقده فى الفترة من 21 إلى 23 مارس الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، إلى الفترة من 8 إلى 10 إبريل المقبل، نظراً لظروف أمنية داخل معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات.

ويفتتح المعرض منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، والدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس، والمهندس على عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات.

كما يشارك فى الافتتاح كل من المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وأحمد هندى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للكيماويات، والمهندس محمد المنشاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وفيفى عوض رئيس نقطة التجارة الدولية، ونجوى رشاد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة ممدوح أحمد إسماعيل رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وأيمن النابولى رئيس المجلس التصديرى للصناعات المتميزة ورئيس شعبة تشكيل المعادن، وعدد من ممثلى كبرى الشركات العربية والأوروبية المتخصصة فى صناعة المواسير ومستلزماتها.

كما تشارك بالمعرض كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة المواسير ومستلزماتها، ومنها شركة مصر الحجاز، مصر النور، مصانع نصار، البحر الأحمر، مصنع المنيف، تاجرو للاستيراد والتصدير، حبيش، روكسى للصناعات البلاستيكية جانا عويلي، مركز البلاستيك، أبو غالي، والتقوى جروب.