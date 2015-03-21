المفتي يغادر للكويت لحضور دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي

يشارك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي والتي تبدأ غداً في الكويت.

وصرح مفتي الجمهورية قبيل سفره أن الفقهاء والعلماء المشاركين في أعمال الدورة سيناقشون الكثير من القضايا المهمة وسيضعون لها الرأي الشرعي السديد، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية نظرا لما تمر به المنطقة من متغيرات متسارعة نشهدها بشكل يومي بالإضافة للمستجدات اليومية التي تحتاج إلى اجتهاد جماعي يراعي مصالح البلاد والعباد

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدورة ستناقش العديد من المواضيع المهمة التي سيأتي الاجتهاد فيها جماعيا مراعيا الأصول الشرعية في الاستنباط مما يثمر عن نتائج طيبة في تحقيق المقاصد الشرعية التي قصد الشارع تحقيقها من إنزال الشريعة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المشاركة في فاعليات دورة المجمع تأتي في إطار استراتيجية دار الإفتاء المصرية في المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية في الداخل وحول العالم بهدف تقديم خطاب علمي رصين وأمين تنسجه من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعاش ومقاصد الشريعة ومآلاتها.