أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أكثر من 30 ألف رجل فى بريطانيا مصابون بسرطان البروستاتا

Google+ Print
أكثر من 30 ألف رجل فى بريطانيا مصابون بسرطان البروستاتا أكثر من 30 ألف رجل فى بريطانيا مصابون بسرطان البروستاتا
حذرت جمعية خيرية من أن أكثر من 30 ألف رجل فى المملكة المتحدة مصابون بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة وغير قابلة للشفاء.

وأوضح مركز ماكميلان لدعم مرضى السرطان فى بريطانيا أن هذا الرقم أعلى من أى نوع من أنواع السرطانات الأربعة الأخرى الأكثر شيوعا وأكبر بنحو الثلث من تقديرات سرطان الثدى والأمعاء.

وتشير البحوث إلى أن الرجل المصاب بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة يستطيع البقاء على قيد الحياة أربع سنوات فى المتوسط بعد التشخيص.

وقالت جين ماهر من مركز ماكميلان: "إن الأخبار السارة أن معدلات البقاء على قيد الحياة آخذة فى التحسن، ولكن لأن الناس الذين يعانون من سرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة يعيشون لفترة أطول مع مرضهم، فإن احتياجاتهم تشبه الآن أولئك الأشخاص المصابين بأمراض أخرى طويلة الأجل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365