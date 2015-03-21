أكثر من 30 ألف رجل فى بريطانيا مصابون بسرطان البروستاتا

حذرت جمعية خيرية من أن أكثر من 30 ألف رجل فى المملكة المتحدة مصابون بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة وغير قابلة للشفاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح مركز ماكميلان لدعم مرضى السرطان فى بريطانيا أن هذا الرقم أعلى من أى نوع من أنواع السرطانات الأربعة الأخرى الأكثر شيوعا وأكبر بنحو الثلث من تقديرات سرطان الثدى والأمعاء.
وتشير البحوث إلى أن الرجل المصاب بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة يستطيع البقاء على قيد الحياة أربع سنوات فى المتوسط بعد التشخيص.
وقالت جين ماهر من مركز ماكميلان: "إن الأخبار السارة أن معدلات البقاء على قيد الحياة آخذة فى التحسن، ولكن لأن الناس الذين يعانون من سرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة يعيشون لفترة أطول مع مرضهم، فإن احتياجاتهم تشبه الآن أولئك الأشخاص المصابين بأمراض أخرى طويلة الأجل".