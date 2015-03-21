بالصور.. طفل بريطانى يبلغ 5 سنوات يأكل الخشب والطين والجدران والأرضيات

الطفل الذى يأكل كل شىء

الأم تراقب الابن باستمرار

الطفل يعانى من حالة اضطراب شهية لا علاج لها

كثيرًا ما نشتكى من شقاوة الأطفال، ولكن هل تخيلنا أن نجد طفلاً يأكل كل محتويات المنزل بما فيها الأثاث والخشب والجدران؟!.. أنها ليست نوعًا من الشقاوة بل حالة طبية غريبة لطفل تجعله يأكل كل شىء بالفعل؛ مكونات المنزل الخشب والجدران والأرضيات، والطين والورق وأدوات التنظيف، وكل ما يمكن أن يأكله.>يذكر موقع ديلى ستار الإخبارى البريطانى حالة أوين كولينز الطفل البريطانى ذا الخمسة أعوام والذى يأكل كل الأشياء التى تقابله مهما كانت، وقد بدأت حالته منذ أن كان فى سن عامين تقريبًا، عندما ضبطته أمه متلبسًا بمضغ الرمال على شاطئ البحر أثناء رحلة عائلية.>تقول أمه البالغة من العمر 32 عامًا، إنها لا تستطيع تركه بمفرده، لأنه يلتقط كل شىء تقريبًا ويأكله، ودائمًا ما تجد فى يده رمالاً أو طينًا يتناوله، وحتى تراب التنظيف الذى تجمعه أمه، كما يأكل طلاء الجدار، ويشرب مستحضرات التنظيف، لذا تحيا أمه وعينها فى "وسط راسها" كما تقول حفاظًا على حياة ابنها من تناول أية مواد خطرة.>وشخص الأطباء الحالة بأنها نوع من اضطرابات الشهية يدعى "pica" وترجمتها الحرفية أكل الطين، لكن فيها يأكل المريض كل شىء حتى أن كان غير قابل للأكل، ولا يوجد لها علاج حتى الآن ويوجد آلاف من المصابين بها حول العالم، لكن تختلف درجتها من حالة لأخرى.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى:

health@youm7.com



>

الطفل وآثار اضطراب بيكا على حوائط المنزل



>

أثر أكل بيكا لجدار المنزل