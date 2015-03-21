دراسة: الأكبر عمرا أكثر ثقة فى الآخرين

نيويورك (أ.ش.أ)

حول العلاقة الإيجابية بين العمر والثقة، أظهرت دراسة حديثة أنه كلما تقدمنا فى العمر كلما زادت ثقتنا فى الآخرين وفى من حولنا.

>وأوضح الباحثون أن التقدم فى العمر لا يجعل كبار السن بالضرورة ساخرين ونقديين لما حولهم، بل يصبحون أكثر ثقة.

>وتظهر النتائج الجديد أن زيادة الثقة فى النفس مع التقدم فى العمر، علاوة على ذلك، أن الناس يصبحون أكثر خبرة وسعادة مع مرور الوقت.

>وكان الباحثون قد عكفوا على دراسة عدة نقاط على عينة من الأشخاص وكبار السن بلغو 197.888 شخص من 83 بلدا.

>وتشير النتائج المتوصل إليها إلى وجود علاقة إيجابية بين العمر والثقة بالنفس وفى الآخرين.

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