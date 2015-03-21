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مركز الوقاية ومكافحة الأمراض: تباطؤ معدلات انتشار السل فى أمريكا

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مركز الوقاية ومكافحة الأمراض: تباطؤ معدلات انتشار السل فى أمريكا مركز الوقاية ومكافحة الأمراض: تباطؤ معدلات انتشار السل فى أمريكا
فى الوقت الذى يكافح فيه مسئولو الصحة فى كانساس مع تفشى مرض السل فى إحدى المدارس الثانوية أفاد مسئولون اتحاديون حدوث انخفاض سنوى وتباطؤ فى حالات الإصابة بالمرض فى الولايات المتحدة.

ففى عام 2014، كان هناك أكثر من 9.400 حالة إصابة بالسل فى الولايات المتحدة بمعدل ثلاث حالات لكل 100.000 شخص، هذا أقل بحوالى 2% من معدل السل المسجلة فى عام 2013، وفقا للبيانات الصادرة عن "مركز والوقاية ومكافحة الأمراض".

ومع ذلك، كان هناك انخفاض صغير فى معدل السل فى أكثر من عقد من الزمان، وهو ما يستلزم ضرورة التقييم لإستراتيجيات القضاء على السل بشكل عام والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.

ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض أن السل هو أكثر شيوعا بين فئات معينة، ولا سيما، الأشخاص الذى ولدوا فى الخارج، حيث لديهم معدل الإصابة بالسل أعلى 13 مرة من أولئك الذين ولدوا فى الولايات المتحدة مقارنة بالبيض، ليقفز المعدل إلى 29 مرة بين الآسيويين وأعلى ثمانى مرات بين الأمريكيين ذوى الأصول الآسيوية واللاتينية.

ويعد مرض "السل" من الأمراض المعدية التى تصيب الرئتين ويمكن أن تكون قاتلة، بل يمكن أن يضرب أى جزء من الجسم، حيث ينتقل عن طريق الهواء وعادة عندما يقوم المريض بالسعال لتنتشر العدوى إلى الآخرين.

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