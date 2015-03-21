مدير أمن الجيزة : مصرع 35 موظف في حادث أتوبيس المريوطية بالجيزة

لقى 35 موظفاً مصرياً بشركة كبرى مصرعهم عقب انقلاب أتوبيس تابع للشركة فى ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، وسط تقارير تفيد بأن الحافلة كانت تقل أكثر من خمسين راكباً.

وقال اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، فى تصريح صحفى للوكالة الألمانية “د ب أ ” إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال هذا العدد من الجثث وجار البحث عن ضحايا محتملين، مشيرا إلى أنه تم الدفع برافعة لانتشال الأتوبيس والمساعدة فى انتشال جثث الضحايا.

وتم نقل الجثث التى تم انتشالها إلى مستشفى الهرم القريبة من موقع الحادث، الحادث إثر اصطدام عدد من السيارات على الطريق الدائرى



>