أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدير أمن الجيزة : مصرع 35 موظف في حادث أتوبيس المريوطية بالجيزة

Google+ Print
مدير أمن الجيزة : مصرع 35 موظف في حادث أتوبيس المريوطية بالجيزة مدير أمن الجيزة : مصرع 35 موظف في حادث أتوبيس المريوطية بالجيزة

تعبيرية

 

لقى 35 موظفاً مصرياً بشركة كبرى مصرعهم عقب انقلاب أتوبيس تابع للشركة فى ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، وسط تقارير تفيد بأن الحافلة كانت تقل أكثر من خمسين راكباً.

وقال اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، فى تصريح صحفى  للوكالة الألمانية “د ب أ ”  إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال هذا العدد من الجثث وجار البحث عن ضحايا محتملين، مشيرا إلى أنه تم الدفع برافعة لانتشال الأتوبيس والمساعدة فى انتشال جثث الضحايا.

وتم نقل الجثث التى تم انتشالها إلى مستشفى الهرم القريبة من موقع الحادث، الحادث إثر اصطدام عدد من السيارات على الطريق الدائرى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا