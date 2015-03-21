أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بممثلي لجنة شئون الإعاقة لمناقشة مطالبهم

Google+ Print
بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بممثلي لجنة شئون الإعاقة لمناقشة مطالبهم بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بممثلي لجنة شئون الإعاقة لمناقشة مطالبهم

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مع ممثلي لجنة شئون الإعاقة بالمحافظة، حيث عرضوا مطالبهم المتمثلة فى تخصيص الطابق الأرضى فى كافة المصالح الحكومية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتفعيل الإحتفال باليوم الخاص بالمعاق.

وشهد الاجتماع مناقشة تمثيل كلا من مديريات الصحة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة فى لجنة شئون الإعاقة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم بحث تخصيص مكان بمستشفى الأقصر الدولى لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة ، وطلب بيان بحصر أعداد المعاقين وتحديد نسبة الإعاقة.

وأكد بدر أن الإهتمام بالمعاقين مسئولية مجتمعية للنهوض بالمجتمع المصرى ، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا