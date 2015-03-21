بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بممثلي لجنة شئون الإعاقة لمناقشة مطالبهم

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مع ممثلي لجنة شئون الإعاقة بالمحافظة، حيث عرضوا مطالبهم المتمثلة فى تخصيص الطابق الأرضى فى كافة المصالح الحكومية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتفعيل الإحتفال باليوم الخاص بالمعاق.

وشهد الاجتماع مناقشة تمثيل كلا من مديريات الصحة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة فى لجنة شئون الإعاقة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم بحث تخصيص مكان بمستشفى الأقصر الدولى لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة ، وطلب بيان بحصر أعداد المعاقين وتحديد نسبة الإعاقة.

وأكد بدر أن الإهتمام بالمعاقين مسئولية مجتمعية للنهوض بالمجتمع المصرى ، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن.