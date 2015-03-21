بالصور.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروع إسكان الإزالات

قام اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إسكان الإزالات لبناء 43 عمارة باجمالي 1026 وحدة سكنية لسكان منطقة الامين وناصر والسلام سريع و10 عمارات بمساكن السيد متولي والصادر قرار إزاله لهم .

وأكد محافظ بورسعيد بأنه تم البدء في العمل بصورة سريعة مشيراً بأنه طلب من الشركات المنفذه للمشروع بالإسراع في العمل وتكثيف الجهود ووأضاف بأنه طبقاً لما تم التنسيق بشأنه مع الشركات المنفذة خلال شهر بناء الدور الاول من العمارات علي الأرض خصوصا .

وأشار المحالفظ بانة تم بدء العمل في وضع الأساس فهناك خلية تعمل بصورة مكثفة من أجل انجاز العمل في الميعاد المتفق عليه والحفاظ علي المصداقية مع المواطنين وناشد المحافظ سكان مناطق الإزالات بالتعاون والمساعدة مع المحافظة من اجل حل هذة المشكلة بعد أن أوفت المحافظة بوعدها وقامت بالبدء الفوري في عمل وحدات سكنية مخصصة فقط لإهالي الامين وناصر والسلام سريع والسيد متولي (10 عمارات ) وإن المحافظة علي استعداد لتقسيم العمارات والوحدات السكنية علي الارض ليعرف كل ساكن رقم العمارة والشقة ليتاكد بأن المحافظة تتعامل بصدق وشفافية تامة لهذا الموضوع ولفت المحافظ بأن المحافظة جاهزة تماما لدفع مبلغ مالي كايجار شهري طوال مدة بناء مشروع الازالات حتي تسليم الوحدات المخصصة لهم بما يمكن للمحافظة إخلاء الارض والبدء الفوري في مشروع الاسكان التعاوني .

وفي سياق أخر قام المحافظ بتفقد منطقة السيدة نفيسة للمرة الثانية لمتابعة ماتم تنفيذة من أعمال ورفع كفاءة المنطقة بالكامل من اعمال نظافة وصرف صحي وكان المحافظ قد كلف رئيس حي الضواحي بالتنسيق مع جهاز الانقاذ والطواري والصرف الصحي لحل كافة المشكلات داخل المنطقة

بورسعيد – جمال نوفل