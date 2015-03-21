وزير الآثار يصل مطار الأقصر ويتوجه لتفقد أعمال التطوير بمعبد دندرة

وصل الدكتور ممدوح الدماطى وزير الدولة لشئون الأثار، صباح اليوم السبت ، إلي مطار الأقصر الدولي، وتوجه مباشرة إلي محافظة قنا لتفقد أعمال التطوير الجارية حول معبد دندرة الأثري وداخله.

ومن المقرر أن يعود الدماطي إلى البر الغربى بالأقصر لمتابعة أعمال رفع تماثيل الملك أمنحتب الثالث بمعبده بوادى الحيتان والتى تتم عن طريق البعثة المصرية الألمانية المشتركة، كما يشهد أحد الإكتشافات الأثرية الجديدة بالمقبرة 110 والتى من المقرر الإعلان عنه فيما بعد.

وسيفتتح وزير الآثار خلال زيارته للأقصر المرحلة الأولى من مشروع إضاءة طريق الكباش الواقعة خلف مكتبة مصر العامة والتى تم الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لها عن طريق الشركة الأسبانية المنفذة للمشروع عقب دخول كوبري الكباش الأول بمدخل طريق المطار الخدمة أوائل الشهر الجارى.