وصول 33 ألف طن كلينكر لميناء الأدبية ومغادرة 800 معتمر لـ “سفاجا”

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الاعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الادبية استقبل السفينة ديابى وعلى متنها 33200 طن كلينكر قادمة من ميناء بندر عباس بإيران والسفينة أرك فورواردر وعلى متنها 100 شاحنة قادمة من ضبا.

ويستعد ميناء السخنة اليوم لمغادرة السفينة اتشن زو شو وعلى متنها 400 حاوية متجهة إلى ميناء العقبة وذلك بعد تفريغها 364 حاوية بوزن 7412 طن بضائع عامة .

وفى ميناء سفاجا، تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 800 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى مع استمرار توقف الخط الملاحى بين مينائى سفاجا وضبا وبين مينائى الغرقة و ضبا لإغلاق ميناء ضبا السعودى لليوم الثانى على التوالى نظرًا لسوء الاأحوال الجوية وارتفاع الأمواج مما يعوق الحركة الملاحية .

وشهد ميناء سفاجا بالامس وصول العبارة أمانة و على متنها 102 راكب و 118 سيارة و 39 شاحنة، بينما وصل ميناء نيبع السفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة وعلى متنها 249 راكب وسيارة و 12 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 32 راكب و 32 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 233 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص، كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 80 سائح.

وشهد ميناء نويبع بالامس وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 283 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 4 سيارة و 8 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 73 راكب و 4 سيارة و 44 شاحنة كما غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 789راكب و 3 سيارة و 4 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 282 راكب و 84 شاحنة خلال رحلتين لها.