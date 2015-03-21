المرصد السورى: ارتفاع ضحايا تفجيرات عيد النيروز بالحسكة لــ 45 قتيلا

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم السبت بارتفاع ضحايا تفجيرين استهدفا ليل أمس الجمعة احتفالات الأكراد بعيد النوروز فى محافظة الحسكة إلى 45 قتيلا وعشرات الجرحى .

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم إن الانفجار الأول ناجم عن تفجير مقاتل من تنظيم"الدولة الإسلامية"المعروف باسم( داعش ) لنفسه بعربة مفخخة، فيما لم يعرف ما إذا كان الانفجار الثانى ناجم عن تفجير مقاتل لنفسه بحزام ناسف أم ناجم عن تفجير عبوة ناسفة.

وأشار المرصد إلى إصابة العشرات بجراح بعضهم فى حالة خطيرة، ويحتفل الإيرانيون والأكراد بشكل رئيسى بعيد النيروز الذى يصادف اليوم السبت الأول من فصل الربيع وبداية السنة فى التقويم الفارسى.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية على خلفية التفجيرات إلغاء الاحتفالات بعيد الـ"نوروز" فى محافظة الحسكة ، داعية أهالى المحافظة إلى تجنب التجمعات واقتصار الاحتفالات على الأجواء العائلية.

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