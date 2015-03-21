وزير لبنانى: دول الخليج رصدت 700 مليون دولار لتنمية شمال لبنان

ذكر وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى رشيد درباس أن السفير السعودى على عواض عسيرى أبلغه أنّ دول مجلس التعاون الخليجى رصدت 700 مليون دولار لإنماء شمال لبنان.

ودعا الوزير اللبنانى- فى مؤتمر صحفى عقده فى طرابلس بشمال البلاد- رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتى إلى مناظرة علنية، معتبرا أن ميقاتى يقف وراء الحملة ضده التى تنتقد مشروعات يقترحها لمدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبنانى.

واتهم درباس، ميقاتى بأنه ترك موضوع اللجوء السورى يستفحل حتى وصل إلى مليون نازح فى عهد حكومته دون أى تدخل أو رقابة، أو رسم سياسة واضحة.

واعتبر وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى أن وزارته وضعت خطة وافقت عليها الحكومة بالإجماع، وهى الآن محط تقدير دول العالم، والمنظمات الدولية حيث طالب مجلس الأمن بالأمس دعم لبنان وفقا لخطة الاستجابة التى أعدتها وزارة الشئون.

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