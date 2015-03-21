أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير لبنانى: دول الخليج رصدت 700 مليون دولار لتنمية شمال لبنان

Google+ Print
وزير لبنانى: دول الخليج رصدت 700 مليون دولار لتنمية شمال لبنان وزير لبنانى: دول الخليج رصدت 700 مليون دولار لتنمية شمال لبنان
ذكر وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى رشيد درباس أن السفير السعودى على عواض عسيرى أبلغه أنّ دول مجلس التعاون الخليجى رصدت 700 مليون دولار لإنماء شمال لبنان.

ودعا الوزير اللبنانى- فى مؤتمر صحفى عقده فى طرابلس بشمال البلاد- رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتى إلى مناظرة علنية، معتبرا أن ميقاتى يقف وراء الحملة ضده التى تنتقد مشروعات يقترحها لمدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبنانى.

واتهم درباس، ميقاتى بأنه ترك موضوع اللجوء السورى يستفحل حتى وصل إلى مليون نازح فى عهد حكومته دون أى تدخل أو رقابة، أو رسم سياسة واضحة.

واعتبر وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى أن وزارته وضعت خطة وافقت عليها بالإجماع، وهى الآن محط تقدير دول العالم، والمنظمات الدولية حيث طالب مجلس الأمن بالأمس دعم لبنان وفقا لخطة الاستجابة التى أعدتها وزارة الشئون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا