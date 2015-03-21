مدير أمن السويس : ضبط 12 إخواني خلال أسبوعين

قال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إن المباحث الجنائية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنوا خلال أسبوعين من ضبط 20 إخواني من العناصر الخطرة والمطلوبة على ذمة قضايا.

وأضاف مدير الأمن – فى تصريحات خاصة – أنه تم ضبط ” أحمد . م ” و”مصطفي . أ ” و”إبراهيم . م”و”محمد . ح”و”أحمد .م”وهو قيادي إخواني ومسئول شعبة وبحوزته السيارة رقم 47803 ملاكي السويس ، و”مصطفي .أ”و”إبراهيم .م”و” محمد . ح” وبحوزتهم كتب دينية وأوراق تنظيمية وكميات كبيرة من زجاجات الملوتوف وجراكن مملؤة بالبنزين لإشتراكهم في واقعة إضرام النيران فى عدد من السيارات التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول داخل المستعمرة السكنية الخاصة بالعاملين بها والمحرر عنها المحضر رقم 631 لسنة 2015 إداري قسم شرطة السويس.

وتابع أن القوات تمكنت من ضبط “جمال . س ” و”عثمان . م “و”علي . ح”و”محمد . ح” وهم المتهمين فى قضايا خاصة بالتحريض على العنف والتعدي علي سيارات مديرية الأمن والأقسام الشرطية.