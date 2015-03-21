إنهاء مفاوضات «الإسكان» مع «البنك الدولي» للحصول على قرض بـ 500 مليون دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، على 5 سنوات، لدعم البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعى، الذى يتبناه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

وأكد الوزير، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ طرح تنفيذ عدد من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى” المليون وحدة”، بمساحات أقل من 90 متراً، خاصة فى المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، بناء على طلب المحافظين لتناسب دخول المواطنين فى هذه المحافظات.

وقال مدبولى، إن قرض البنك الدولى، سيتم توجيهه إلى المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى، سواء كانت بالإيجار أو التمليك، حيث ستطرح الوزارة جزءً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالإيجار، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى بين وزارتى الإسكان والتعاون الدولى، كممثلين للحكومة المصرية، والبنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يتم سداده على 5 سنوات، وفقا لتنفيذ الأهداف المحددة.

وأوضح عباس أن القرض سيتم توجيهه لدعم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والذى تم تفعيله منذ نحو 6 أسابيع.

وعلى صعيد متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد لطرح تنفيذ وحدات صغيرة “غرفتين وصالة” فقط، فى عدد من المدن الجديدة، خاصة فى محافظات الصعيد، لتناسب دخول المواطنين هناك، بجانب تنفيذ وحدات الـ٩٠ مترا ” 3 غرف وصالة” أيضًا.

ولفت مدبولى إلى أنه سيتم أيضا طرح وحدات بالإيجار فى مشروع المليون وحدة خلال المرحلة المقبلة، لدعم محدودى الدخل.