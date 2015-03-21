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ضبط فلاح بالمنيا زرع 173 شجرة بانجو داخل مزرعة قصب

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ضبط فلاح بالمنيا زرع 173 شجرة بانجو داخل مزرعة قصب ضبط فلاح بالمنيا زرع 173 شجرة بانجو داخل مزرعة قصب
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث أبو قرقاص من القبض على فلاح قام بزراعة 173 شجرة بانجو مكتملة النمو داخل أرض زراعية مزروعة بالقصب بإحدى قرى أبو قرقاص.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا تلقى بلاغا من مأمور مركز أبو قرقاص يفيد بورود معلومات للرائد علاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص أكدتها التحريات عن قيام أحد المزارعين ويدعى "أبو زيد.ع" 60 عاما بزراعة نبات البانجو المخدر داخل زراعات القصب التى يمتلكها وباستهداف مكان البلاغ تم العثور على 173 شجرة مكتملة النمو من زراعات البانجو المخدر بالإضافة إلى كمية أخرى من النبات مجففة ومعدة للتوزيع.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365