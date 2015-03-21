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سقوط 42 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة

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سقوط 42 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة سقوط 42 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة

أسفرت الحملة عن ضبط 42 متهمًا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1168 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة .

كما تمكنت القوات من ضبط 2 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حملة مكبرة قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية والمتهمين فى عدة قضايا، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث قد تمكنوا من ضبط عدد (2) من كوادر تنظيم الإخوان الإرهابى، وهما كل من إبراهيم السيد درويش مؤنس، محصل بشركة كهرباء إدكو ومقيم بجوار مزرعة الزغبى مركز إدكو، إسلام عبد الحميد عبد العزيز زيتون لحام كهرباء ومقيم شارع البحر مركز إدكو، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين 2532/2014 إدارى مركز إدكو، 5721/2014 جنح مركز إدكو "الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف".

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