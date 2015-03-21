إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة بالسخنة في السويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس، من إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة مصنعة للسكرة بالسخنة، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإخطار النيابة للتحقيق معهم.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث بنجاح القوات من ضبط “حسن . ع . س” 32 سنة سائق و”وحيد . م .ع” 23 سنة تباع و” علي . أ .ح” 53 سنة سائق و”محمود . م .م” 22 سنة .

وتم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم خلف محطة بنزين التعاون بطريق “السويس ـ السخنة” وقيامهم بإنزال كمية من عبوات السكر من حمولة السيارة رقم ل د أ 5934 / ي ق ج 5683 ( نقل ومقطورة ) خاصة بشركة المتحدة للسكر بالعين السخنة قيادة الأول ويرافقه الثاني وتحميلها علي السيارة رقم م ن س 8186 ” نقل ” قيادة الثالث ويرافقه الرابع.

وبمواجهتهم قررا الأول والثاني، بأنهما قاما بتحميل السيارة بأربعون طن سكر من الشركة المتحدة للسكر بالعين السخنة لتوصيلها إلي شركة البيبسى بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة وأنهما أتفقا مع المتهم الرابع علي إحضار سيارة والتقابل معهما بمحل الواقعة لسرقة كمية من حمولة السيارة وبيعها لحسابهم ووضع بلدورات خرسانية بالسيارة لتعويض وزن الحمولة لعدم اكتشاف أمرهما عند تسليم الحمولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 519 لسنة 2015 جنح قسم شرطة عتاقة .