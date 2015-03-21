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اليوم .. إعلان نتيجة المتقدمين لـ«مسابقة الـ 30 ألف معلم»

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اليوم .. إعلان نتيجة المتقدمين لـ«مسابقة الـ 30 ألف معلم» اليوم .. إعلان نتيجة المتقدمين لـ«مسابقة الـ 30 ألف معلم»

وزير التعليم

 

يعلن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، في الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ترتيب المتقدمين في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، مساعد، وأخصائي مساعد، على موقع الوزارة الالكترونى على الإنترنت.

ويتضمن الترتيب جميع الأسماء التي تقدمت للمسابقة، والتي ستتم مراجعة أوراقهم وبياناتهم خلال أيام.

وكانت الوزارة قد قالت، في بيان لها، إنه تمهيداً لإعلان ترتيب المتقدمين فإنه يمكن احتساب النتيجة على النحو التالى:

1. مجموع الثلاثة اختبارات العامة =40% من إجمالى النتيجة النهائية نسبة المواد العامة= مجموع المواد العامة ÷1.3 2. درجة اختبار التخصص = 60% من إجمالى النتيجة النهائية نسبة اختبار التخصص = درجة اختبار التخصص× (60÷الدرجة النهائية للتخصص).

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