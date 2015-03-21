«أمن السويس» يضبط 22 قطعة سلاح و6 كيلو بانجو و878 مخالفة مرورية خلال أسبوع

تمكنت قوات الأمن بالسويس، خلال حملة أمنية موسعة على مدار أسبوع بجميع أحياء المحافظة الخمسة، من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بنجاح ضباط المباحث من ضبط 22 أسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر ، كما تم ضبط 878 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط “محروس . ع . ع ” 36 سنه عاطل وبحوزته عدد ” 3 ” لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي 6 كيلو ومبلغ مالي وقدرة 680 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 844 لسنه 2015 جنايات قسم شرطه الجناين .

كما تم تنفيذ أحكام قضائية على 871 ” 8 جنايات – 482 حبس مستأنف – 103 حبس جزئي – 229 غرامات – 51 مخالفات”، كما تم ضبط عدد ” 51 ” دراجة بخارية ( بدون لوحات معدنية ) وضبط ” 8622 ” مخالفة مرورية متنوعة .