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النيابة الإدارية تطلب تنفيذ حكم قضائي ضد مديرة إحدى المدارس بمصرالجديدة

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النيابة الإدارية تطلب تنفيذ حكم قضائي ضد مديرة إحدى المدارس بمصرالجديدة النيابة الإدارية تطلب تنفيذ حكم قضائي ضد مديرة إحدى المدارس بمصرالجديدة

النيابة الإدارية

طلبت النيابة الإدارية من وزارة التربية والتعليم، تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ضد مديرة مدرسة المقريزي التجريبية بمصر الجديدة السابقة وحالياً بالمعاش.

وكان صدر حكم قضائي من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمجازاة كوكب أحمد حسانين- مديرة مدرسة المقريزي التجريبية بمصر الجديدة السابقة بغرامة تعادل الأجر الأساسي التي كانت تتقاضاه قبل إحالتها للمعاش بعد ثبوت إرتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء إدارتها للمدرسة

وتبين من أوراق القضية أن “كوكب” حصلت على مرتبها ومكافأة التنسيق الخاصة برياض الأطفال بدون وجه حق رغم إنقطاعها عن العمل وسفرها خارج البلاد.

كما قامت بإجبار عصام محمد عبدالحافظ – المدرس بالمدرسة على تقديم تبرع إجباري مقابل قبول إبنته بالمدرسة.

 

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