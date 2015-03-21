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شرطة الكهرباء تضبط 6874 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط 6874 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 6874 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة، وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا سرقة تيار وضبط 6874 قضية سرقة تيار كهربائى.

كما تم ضبط 29 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 7817 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 11 مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 616 جنحة حبس.

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مصر 365