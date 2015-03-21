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ضبط 40 كيلو بانجو و20 كيس حشيش بحوزة مسجلين خطر فى أشمون بالمنوفية

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ضبط 40 كيلو بانجو و20 كيس حشيش بحوزة مسجلين خطر فى أشمون بالمنوفية ضبط 40 كيلو بانجو و20 كيس حشيش بحوزة مسجلين خطر فى أشمون بالمنوفية
وجه رجال مباحث مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، ضربة جديدة لأباطرة تجارة المخدرات وموزعى السموم بين الشباب، بعد نجاحهم فى مداهمة وكرين إجراميين بقريتى دروة وساقية أبو شعرة التابعين لدائرة المركز.

تعددت البلاغات، أمام الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شرطة أشمون باتساع نشاط "أحمد.ع" مسجل خطر مقيم دروة فى الاتجار بالمخدرات، وفرض السيطرة والإتاوات على الأهالى.

تم تشكيل مأمورية برئاسة رئيس مباحث المركز، بمعاونة النقيبين محمد جاد ومحمد عزت وملازم أول محمد فاروق، حيث تمكنت الحملة من مداهمة الوكر الإجرامى بـ"دروة" وإلقاء القبض على المسجل خطر بالإضافة لضبط 10 لفافات كبير الحجم لجوهر البانجو المخدر تزن حوالى 40 كيلو بانجو.

وفى قرية ساقية أبو شعرة بدائرة مركز أشمون، أكدت مصادر سرية للرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث المركز اتساع نشاط "إبراهيم. س" عاطل فى الاتجار بالمخدرات متخذا من منزله مقرا لممارسة تجارته المحرمة.

ونجحت الحملة الأمنية التى تم تشكيلها برئاسة رئيس مباحث المركز الرائد محمد عبد الصمد ومعاونيه النقيب محمد جاد والنقيب محمد عزت وملازم أول محمد فاروق، فى إلقاء القبض على المتهم وضبط 20 كيس حشيش وبندقية خرطوش وطلقة خرطوش عيار 12 داخل المنزل.

باستجواب المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح بغرض الدفاع عن تجارتهم المحرمة، تم عمل المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365