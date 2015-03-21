غرق مزارع وإصابة شخصين فى حادثين بالبحيرة

لقى شخص حتفه غرقا فيما أصيب شخصان آخران فى حادثين منفصلين بالبحيرة صباح اليوم.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بوصول "محمود سمير عبد الغفار" مزارع ومقيم عزبة السهاريج، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

وبسؤال عم المتوفى الشافعى عبد الغفار الشافعى "مهندس زراعى ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء قيام المتوفى بالاغتسال على حافة ترعة السهاريج انزلقت قدماه وسقط فى مياهها وغرق لعدم إجادته للسباحة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد التقرير الطبى يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر المحضر 1262/2015 إدارى المركز.

وفى ذات السياق وقع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بطريق كوم حمادة - كفر بولين أمام قرية البلاكوس دائرة المركز .

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة وأحد مستقليها محمد صبحى حمودة بكسور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل قائد الدراجة لمستشفى طنطا الجامعى (ولا يمكن استجوابه) والمصاب لمستشفى كوم حمادة العام للعلاج وتحرر المحضر 9316/2015 جنح المركز.