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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على احتفال “نوروز” في الحسكة السورية إلى 37

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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على احتفال “نوروز” في الحسكة السورية إلى 37 ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على احتفال “نوروز” في الحسكة السورية إلى 37

 

الحرب في سوريا

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف، أمس الجمعة، ساحة احتفال بأعياد الربيع “نوروز” بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، إلى 37 قتيلاً و96 جريحا، حسب إحصائية رسمية.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر في قيادة شرطة محافظة الحسكة، لم تسمّه أو تحدد منصبه، قوله إن “عدد ضحايا التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين في ساحة الشهداء في حي المفتي السكني بمدينة الحسكة ارتفع إلى 37 شهيدا و96 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء”.

وأشار المصدر نفسه إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود نحو 20 حالة خطرة بين المصابين الذين تم إسعافهم إلى عدد من مشافي المدينة.

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