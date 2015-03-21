الشباب العاطل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمعدل 3 أضعاف

من يتسبب فى الآخر البطالة أم الاكتئاب

كشفت دراسة أمريكية جديدة من جامعة إيمورى أن الشباب العاطل عن العمل أكثر عرضة للاكتئاب بثلاثة أضعاف مقارنة بالشباب العامل.>وفقا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى قاد الدراسة دكتور روبن ماجى الباحث فى كلية الصحة العامة بالجامعة والذى يقول أن الدراسة لم تكشف هل البطالة هى التى تسببت فى الإصابة بالاكتئاب؟ أم الاكتئاب هو الذى يزيد من نسبة البطالة، لكن الحقيقة أن هناك علاقة قوية ما بين البطالة والاكتئاب.>الاكتئاب يرتفع بنسبة 3 أضعاف بين العاطلين

خلال الدراسة حلل الباحثون بيانات من دراسات استقصائية سابقة عن الأخطار السلوكية التى يتعرض لها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، واستهدفت الدراسة تحديد العلاقة بين الاكتئاب والبطالة، وكشفت الدراسة أن حوالى 12% يعانون من الاكتئاب، منهم حوالى 23% عاطلين عن العمل، كما كشفت الدراسة أن خطر التعرض للاكتئاب يرتفع بمقدار 3 مرات بين العاطلين عن العمل مقارنة بالعاملين.

تحليل أسباب ارتباط البطالة بالاكتئاب

>وخمن الباحثون أسباب ارتباط البطالة بالاكتئاب وذكروا أن ذلك يحدث بسبب الشعور بتقدم العمر مع التأخر فى تحقيق أهداف الحياة، بجانب النظرة المجتمعية للبطالة، ويمكن أن تكون بسبب النمو وشعور الشباب بأنهم انتقلوا إلى مرحلة البلوغ مع التغير فى علاقاتهم الاجتماعية وعدم تلقى الدعم النفسى من الأهل.

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