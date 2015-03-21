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قلة التعرض للضوء الطبيعى تسبب الإصابة بالسرطان والسكر والاكتئاب

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قلة التعرض للضوء الطبيعى تسبب الإصابة بالسرطان والسكر والاكتئاب قلة التعرض للضوء الطبيعى تسبب الإصابة بالسرطان والسكر والاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن عدم كفاية التعرض للضوء الطبيعى خلال النهار مع التعرض المفرط للضوء الاصطناعى يجعلنا فى خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

• الهواتف الذكية تضر بدورة النوم


>وفى هذا السياق، قال الباحث المشارك فى الدراسة ريتشارد ستيفنز، وهو عالم الأوبئة بمركز الصحة “UCONN”، أن الاستخدام المتزايد من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، تضر بدورة النوم والاستيقاظ الطبيعية والساعة البيولوجية الموجودة لدينا بالمخ.

• أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية


>ووفقاً لستيفنز، فإن هذه الأجهزة التى تنبعث منها ما يكفى من الضوء الأزرق عند استخدامها فى المساء، تُقمع إفراز هرمون الميلاتونين الذى يسمى بهرمون النوم وهذا يُعطل إيقاع الساعة البيولوجية فى الجسم، والآلية البيولوجية التى تمكننا من الحصول على النوم المريح.

• الأمراض الناتجة عن التعرض للضوء الصناعى


>وأضاف ستيفنز أن هناك أدلة متزايدة على أن التعرض للأجهزة اللوحية وعدم التعرض للضوء الطبيعى له علاقة بسرطان الثدى، والسمنة، والسكرى، والاكتئاب، وربما غيرها من أنواع السرطان. ونشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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