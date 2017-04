باحثون أستراليون: تدخين الأمهات يعرض بناتهن للبلوغ المبكر والسرطان

فى دراسة فريدة من نوعها، كشف باحثون أستراليون عن أن الفتيات المولودات من أمهات قمن بالتدخين خلال فترة الحمل وصلن إلى سن البلوغ بشكل مبكر أسرع من غيرهن.>وأوضح الباحثون أن تدخين الأم يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة للفتيات ويعرضهن لحدوث البلوغ المبكر ويرفع فرص إصابتهن بسرطان الرحم والثدى فى وقت لاحق فى الحياة.>وقال المؤلف الرئيسى أليسون بيهى، وهو عالم الأنثروبولوجيا فى الجامعة الوطنية الاسترالية فى كانبيرا، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً بالموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن الآثار المحتملة للتدخين أثناء الحمل معروفة منذ فترة طويلة، ويمكن أن تظهر عند الولادة أو فى وقت لاحق فى مرحلة الطفولة والمراهقة.>ولاحظ بيهى أن المخاطر الصحية التى قد يواجهها الأطفال عندما تدخن أمهاتهم خلال فترة الحمل، تشمل: انخفاض الوزن عند الولادة، والربو، ومرض السكر من النوع 2 والبدانة.>وأضاف بيهى أن هذه الدراسة لم تسلط الضوء فقط على خطر إصابة الأمهات والأطفال بالسرطان الناتج عن التدخين، ولكن كشفت أيضاً أن تدخين الأمهات له عواقب وخيمة أخرى على صحة الأطفال فى المستقبل.

