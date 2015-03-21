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باحثون أستراليون: تدخين الأمهات يعرض بناتهن للبلوغ المبكر والسرطان

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باحثون أستراليون: تدخين الأمهات يعرض بناتهن للبلوغ المبكر والسرطان باحثون أستراليون: تدخين الأمهات يعرض بناتهن للبلوغ المبكر والسرطان
فى دراسة فريدة من نوعها، كشف باحثون أستراليون عن أن الفتيات المولودات من أمهات قمن بالتدخين خلال فترة الحمل وصلن إلى سن البلوغ بشكل مبكر أسرع من غيرهن.

• تدخين الأم يسبب أضرارا جسيمة للفتيات


>وأوضح الباحثون أن تدخين الأم يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة للفتيات ويعرضهن لحدوث البلوغ المبكر ويرفع فرص إصابتهن بسرطان الرحم والثدى فى وقت لاحق فى الحياة.
>وقال المؤلف الرئيسى أليسون بيهى، وهو عالم الأنثروبولوجيا فى الجامعة الوطنية الاسترالية فى كانبيرا، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً بالموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن الآثار المحتملة للتدخين أثناء الحمل معروفة منذ فترة طويلة، ويمكن أن تظهر عند الولادة أو فى وقت لاحق فى مرحلة الطفولة والمراهقة.

• المخاطر الصحية التى يواجهها الأطفال


>ولاحظ بيهى أن المخاطر الصحية التى قد يواجهها الأطفال عندما تدخن أمهاتهم خلال فترة الحمل، تشمل: انخفاض الوزن عند الولادة، والربو، ومرض السكر من النوع 2 والبدانة.

• تدخين الأمهات له عواقب وخيمة على صحة الفتيات فى المستقبل


>وأضاف بيهى أن هذه الدراسة لم تسلط الضوء فقط على خطر إصابة الأمهات والأطفال بالسرطان الناتج عن التدخين، ولكن كشفت أيضاً أن تدخين الأمهات له عواقب وخيمة أخرى على صحة الأطفال فى المستقبل.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

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