زيت السمك يحسن أعراض فرط النشاط ونقص الانتباه عند الأطفال

دراسة أوروبية جديدة كشفت أن زيت السمك وبعض الزيوت النباتية الأخرى من الممكن أن تساهم فى تحسن حالة الأولاد المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ِADHD).إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفقا موقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإن الباحثين فى مركز رودلف ماجنسون للدماغ فى هولندا أكدوا على فائدة الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة فى زيوت الأسماك وبعض الزيوت النباتية الأخرى فى تحسين حالة الأولاد المصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط مقارنة بحالة الأطفال الذين لا يتبعون نظاما غذائيا غنيا بزيت السمك.
>خلال الدراسة التى شملت 40 من الأولاد المصابين بالحالة ظهر أن التحسن فى الحالة شمل تحسنا طفيفا فى انتباه الأولاد، وساعدت كثيرا أيضاً فى السيطرة على الانفعالات وتقليل حالات العدوان التى يتميز بها الأطفال المصابون بالاضطراب، أى أن هناك فائدة قليلة من تناول زيوت الأسماك، ويقول الأطباء أن الفائدة القليلة والتحسن أفضل من عدم التحسن على الإطلاق.
>مما يذكر أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 توجد فى الأسماك الدهنية بكميات كبيرة مثل السالمون والرنجة وتوجد فى النباتات أيضا مثل فول الصويا والجوز وبذور الكتان، وكانت دراسات سابقة قد كشفت نفس النتائج، استمرت الدراسة 16 أسبوعا، وخلالها تناول كل طفل 10 جرامات يومية من الدهون أوميجا 3.
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زيت السمك وبعض الزيوت النباتية لتحسين الحالة
>وفقا موقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإن الباحثين فى مركز رودلف ماجنسون للدماغ فى هولندا أكدوا على فائدة الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة فى زيوت الأسماك وبعض الزيوت النباتية الأخرى فى تحسين حالة الأولاد المصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط مقارنة بحالة الأطفال الذين لا يتبعون نظاما غذائيا غنيا بزيت السمك.
زيت السمك يحسن العدوانية
>خلال الدراسة التى شملت 40 من الأولاد المصابين بالحالة ظهر أن التحسن فى الحالة شمل تحسنا طفيفا فى انتباه الأولاد، وساعدت كثيرا أيضاً فى السيطرة على الانفعالات وتقليل حالات العدوان التى يتميز بها الأطفال المصابون بالاضطراب، أى أن هناك فائدة قليلة من تناول زيوت الأسماك، ويقول الأطباء أن الفائدة القليلة والتحسن أفضل من عدم التحسن على الإطلاق.
الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3
>مما يذكر أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 توجد فى الأسماك الدهنية بكميات كبيرة مثل السالمون والرنجة وتوجد فى النباتات أيضا مثل فول الصويا والجوز وبذور الكتان، وكانت دراسات سابقة قد كشفت نفس النتائج، استمرت الدراسة 16 أسبوعا، وخلالها تناول كل طفل 10 جرامات يومية من الدهون أوميجا 3.
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