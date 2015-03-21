أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول المضادات الحيوية خلال الحمل يرفع فرص إصابة الأطفال بالربو

Google+ Print
تناول المضادات الحيوية خلال الحمل يرفع فرص إصابة الأطفال بالربو تناول المضادات الحيوية خلال الحمل يرفع فرص إصابة الأطفال بالربو
المرأة التى تتناول المضادات الحيوية أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب طفل ينتهى به الأمر أن يصبح مصاباً بالربو أو حساسية الصدر، وفقاً لدراسة جديدة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

• أضرار تناول الحوامل للمضادات الحيوية


>واستنادا إلى تحليل بيانات ما يقرب من 300 طفل، وجد الباحثون أن 22 فى المئة من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم المضادات الحيوية أثناء الحمل قد أصيبوا بالربو عند بلوغ الثلاث سنوات.
>وعلى النقيض من ذلك، قد تم تشخيص 11٪ فقط من حالات الإصابة بالربو لدى الأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم المضادات الحيوية خلال الحمل.

• إصابة الأبوين بالربو يرفع من خطر إصابة الطفل بنفس المرض


>وقالت مؤلفة الدراسة بريتنى أبين، أنه فى حالة معاناة أحد الوالدين من الربو وحمى القش أو الأكزيما، فإنه يجب الاهتمام به بشكل خاص، ويجب على الأم عدم استخدام المضادات الحيوية خلال الحمل لأه سيصبح أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالربو.

• معدل إنتشار الربو فى البلدان المتقدمة


> وأضافت أبين أن معدل انتشار الربو فى البلدان المتقدمة قد تضاعف فى السنوات ال 30 الماضية، لذلك يجب على الحوامل تجنب تناول المضادات الحيوية قدر المستطاع.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

موضوعات متعلقة


>- دراسة إنجليزية: عوادم الديزل تؤثر على أعصاب الرئة وتسبب الربو وضيق التنفس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365