تناول المضادات الحيوية خلال الحمل يرفع فرص إصابة الأطفال بالربو

• أضرار تناول الحوامل للمضادات الحيوية

• إصابة الأبوين بالربو يرفع من خطر إصابة الطفل بنفس المرض

• معدل إنتشار الربو فى البلدان المتقدمة

المرأة التى تتناول المضادات الحيوية أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب طفل ينتهى به الأمر أن يصبح مصاباً بالربو أو حساسية الصدر، وفقاً لدراسة جديدة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.>واستنادا إلى تحليل بيانات ما يقرب من 300 طفل، وجد الباحثون أن 22 فى المئة من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم المضادات الحيوية أثناء الحمل قد أصيبوا بالربو عند بلوغ الثلاث سنوات.>وعلى النقيض من ذلك، قد تم تشخيص 11٪ فقط من حالات الإصابة بالربو لدى الأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم المضادات الحيوية خلال الحمل.>وقالت مؤلفة الدراسة بريتنى أبين، أنه فى حالة معاناة أحد الوالدين من الربو وحمى القش أو الأكزيما، فإنه يجب الاهتمام به بشكل خاص، ويجب على الأم عدم استخدام المضادات الحيوية خلال الحمل لأه سيصبح أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالربو.> وأضافت أبين أن معدل انتشار الربو فى البلدان المتقدمة قد تضاعف فى السنوات ال 30 الماضية، لذلك يجب على الحوامل تجنب تناول المضادات الحيوية قدر المستطاع.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

موضوعات متعلقة

- دراسة إنجليزية: عوادم الديزل تؤثر على أعصاب الرئة وتسبب الربو وضيق التنفس