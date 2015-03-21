في_الكلاسيكو بالفيديو - 5 أهداف مبهرة للدون رونالدو في شباك برشلونة

مثلما يعد ميسي هو نجم برشلونة، بلا شك رونالدو هو أبرز لاعبي ريال مدريد.. أفضل لاعب في العالم أخر عامين تعقد جماهير ريال مدريد عليه الكثير يوم الأحد في الكلاسيكو.

ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.

رونالدو سجل 13 هدفا في شباك برشلونة وبالتأكيد هو الأكثر من ضمن الجيل الحالي الذين هزوا شباك الكتالونيين.

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ويقدم FilGoal.com أفضل 5 أهداف سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك برشلونة منذ أول كلاسيكو له في2009.

شاهد - أفضل أهداف رونالدو في شباك برشلونة