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رئيس رابطة الدوري الإسباني: قرار تغيير موعد مونديال قطر همجي وكارثي

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رئيس رابطة الدوري الإسباني: قرار تغيير موعد مونديال قطر همجي وكارثي رئيس رابطة الدوري الإسباني: قرار تغيير موعد مونديال قطر همجي وكارثي

برشلونة،(إفي): وصف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إقامة مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022 بين شهري نوفمبر/تشرين ثان وديسمبر/كانون أول بـ"الكارثة".

وأوضح تيباس في تصريحات صحفية "أعتقد أن القرار خاطيء، سيسبب أضرارا لبطولات الدوري الأوروبية، في المونديال يتواجد 75% من المحترفين بأوروبا، ستكون مشكلة كبيرة، لأن النشاط سيتوقف بين نوفمبر ويناير".

وأضاف "القرار همجي، لا يعكس رؤية صحيحة عن النتائج" لذا طالب بتغيير الموعد من جديد.

وأشار تيباس الى أنه اقترح شهر مايولانطلاق البطولة، مع قبول تنظيم قطر للحدث، مذكّرا بتعهدات اللجنة المنظمة القطرية بوضع أجهزة تكييف في الملاعب لحل مشكلة الطقس شديد الحرارة، والتأكد من عدم وجود أضرار لها على الصحة.

وتجتمع رابطة الدوريات الأوروبية غدا بمدينة برشلونة لبحث مواعيد مونديال 2022.

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