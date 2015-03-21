كاسياس: مواجهة أتلتيكو ' الصلب ' في دوري الأبطال ستكون صعبة للغاية

مدريد، (إفي): قال حارس مرمى وقائد ريال مدريد، إيكر كاسياس، إنه يتوقع مواجهة صعبة بين فريقه وجاره أتلتيكو بربع نهائي دوري أبطال أوروبا كرة القدم.

وكتب كاسياس عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعليقا على القرعة التي اجريت اليوم للدور ربع النهائي "ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وأعرب كاسياس عن الشعور العام للفريق الملكي، الذي لم يكن يرغب في مواجهة منافس إسباني بربع النهائي، وخاصة الروخيبلانكوس الذي فشل فريقه في الفوز عليه هذا الموسم في أي من مسابقات الليجا أو الكأس أو السوبر الإسباني.

وكتب الحارس "سنواجه أتلتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال، في تكرار لنهائي نسخة 2014 بلشبونة. ستكون مواجهة صعبة للغاية أمام فريق يحافظ على صلابته منذ فترة".