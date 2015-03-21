أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المدير الرياضي لأتلتيكو: مواجهة الريال متكافئة ومفتوحة وبلا مفاجآت

Google+ Print
المدير الرياضي لأتلتيكو: مواجهة الريال متكافئة ومفتوحة وبلا مفاجآت المدير الرياضي لأتلتيكو: مواجهة الريال متكافئة ومفتوحة وبلا مفاجآت

مدريد، (إفي): توقع المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد خوسيه لويس بيريز كامينيرو اليوم أن تكون مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "متكافئة للغاية ومفتوحة وبلا مفاجآت"، وذلك بعد القرعة التي أجريت في نيون السويسرية.

وقال كامينيرو، في تصريحات نقلها موقع النادي، "بالتأكيد تفاصيل صغيرة ستحسم المواجهة".

وأشار إلى أن خوض مباراة الذهاب في فيسنتي كالديرون والإياب في سانتياجو برنابيو لا يؤثر على مباريات بهذا المستوى.

وأوضح "ملعبنا سيشهد أجواء رائعة من جديد، وجماهيرنا ستشجع بلا كلل، كالعادة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع