المدير الرياضي لأتلتيكو: مواجهة الريال متكافئة ومفتوحة وبلا مفاجآت

مدريد، (إفي): توقع المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد خوسيه لويس بيريز كامينيرو اليوم أن تكون مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "متكافئة للغاية ومفتوحة وبلا مفاجآت"، وذلك بعد القرعة التي أجريت في نيون السويسرية.

وقال كامينيرو، في تصريحات نقلها موقع النادي، "بالتأكيد تفاصيل صغيرة ستحسم المواجهة".

وأشار إلى أن خوض مباراة الذهاب في فيسنتي كالديرون والإياب في سانتياجو برنابيو لا يؤثر على مباريات بهذا المستوى.

وأوضح "ملعبنا سيشهد أجواء رائعة من جديد، وجماهيرنا ستشجع بلا كلل، كالعادة".