بيكام: كرة القدم دمرت قدمي .. شكلهما سيء

مدريد،(إفي): اعترف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد يكام بأن لا يحب مظهر قدميه من بين جميع أعضاء جسده.

وأجرى بيكام مقابلة لـ(إفي) بصفته مصمم أزياء وعارض لشركة (إتش أند إم) بعد اعتزاله اللعب في مايو 2013.

وتأنق بيكام (39 عاما) لموسم ربيع-صيف 2015 بتشكيلة بسيطة من الأزياء المكونة من بنطال الجينز وقميص، ويتواجد حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد للترويج لماركة ملابس بأسعار شعبية.

ويقول الفتى الذهبي السابق لمانشستر يونايتد "أصمم الأزياء بالطريقة التي أحبها، هذه التصميمات الأخيرة تعني الكثير لي، أفهم أن كل شخص له أسلوب خاص، ما يعجبني ربما لا يعجب غيري".

وبالعودة للحديث عن قدميه، قال مازحا "تدمرت قدميّ بسبب لعب الكرة، لكن حتى بدون الكرة كان شكلهما سيء".

ويتعاون بيكام في مجال تصميم الأزياء مع زوجته المغنية والعارضة فيكتوريا.

وفي هذا السياق تحدث نجم ريال مدريد السابق "فيكتوريا سعيدة بعملي، لديها رؤية رائعة في عالم الموضة، وتجتهد في عملها كثيرا، تعرف جيدا ما ترغبه المرأة".

ويواصل بيكام الدعاية لـ(إتش أند إم) لخمسة مواسم بحسب العقد الموقع بينهما، وتنشر تصميماته من الملابس الداخلية في الف و800 متجر في 40 دولة.