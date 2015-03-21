فيفا يطالب يوقف التدخلات السياسية في كرة القدم

مدريد، (إفي): دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوقف التدخلات السياسية في كرة القدم، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم في زيورخ، وطالب من خلاله باتخاذ الاجراءات لتوفير ظروف العمل المناسبة للعمال الذين يقومون بتشييد ملاعب مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، "كرد فعل على حالات التدخل السياسي العديدة، تطالب اللجنة، بينما تؤكد الاحترام اللازم للتشريع الوطني، بوقف تدخلات الأجهزة السياسية في شئون إدارة كرة القدم".

وعلى صعيد آخر، أشار (فيفا) إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الاتحاد جوزيف بلاتر وأمينه العام جيرومي فالكه، مؤكدا مطالبه بتوقف ظروف عمل مناسبة للعمال الذين يقومون بتشييد البنية التحتية للمونديال.

وأشار الفيفا إلى أن اللجنة ستدرس في اجتماعها المقبل المقرر في مايو تعديل "العقاب الثلاثي"، بطرد اللاعب الذي ارتكب المخالفة واحتساب ركلة جزاء وايقافه.