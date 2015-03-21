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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش فى حملة بأسوان

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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش فى حملة بأسوان ضبط 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش فى حملة بأسوان
شنت مباحث أسوان حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 7 عاطلين بحيازتهم ثلاثة قطع من الأسلحة الآلية وقطعتين من الأسلحة النارية الخرطوش، كما تبين أن للمتهمين معلومات جنائية مسجلة، وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمان "أشرف.ن"، 18 سنة، و"سيد.م"، 23 سنة، وبحيازتهم فرد خرطوش وكيلو جرام ونصف من مخدر البانجو وخنجر، تحرر بذلك المحضر (1385) إدارى كوم أمبو.

كما أسفرت الجهود عن ضبط "الريس. س"، 33 سنة، وبحيازته بندقية آلية، و15 طلقة، تحرر عن ذلك المحضر (1398) إدارى كوم أمبو، وضبط المتهم "حسين.ر"، 25 سنة، عامل وبحيازته بندقية آلية و(18) طلقة، تحرر بالواقعة المحضر (1397) إدارى مركز كوم أمبو

وكذلك ضبط المتهمين "محمود.ا"، 52 سنة، مسجل شقى خطر فئة (ج)، "السابق اتهامه فى (16) قضية، و"عادل.م"، 20 سنة، وبحيازتهم بندقية خرطوش و(29 ) طلقة ولوحتين لسيارات أجرة، كما تم ضبط "أحمد.ح"، 16 سنة، وبحيازته بندقية آلية و (25) طلقة، تحرر بذلك المحضر (438) إدارى مركز نصر النوبة.

تم تحريز المضبوطات، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.

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مصر 365