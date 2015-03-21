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فلاح يعتدى جنسيا على ربة منزل داخل حظيرة ماشية بالمنوفية

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فلاح يعتدى جنسيا على ربة منزل داخل حظيرة ماشية بالمنوفية فلاح يعتدى جنسيا على ربة منزل داخل حظيرة ماشية بالمنوفية
اتهمت ربة منزل بالمنوفية، فلاحا بالاعتداء عليها جنسيا داخل حظيرة ماشية، قائلة :"منه لله الجبان خلانى داخله حظيرة الماشية ودخل على وحاول التحرش بى، وعندما قاومته قام بالتعدى على بالضرب ومزق ملابسى وأصابنى بجرح فى الرقبة".

وأضافت "نادية س .ع" 25 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية برهيم التابعة لمركز منوف: "بعد كله ده بينكر كمان منه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل واحد مش بيتقى ربنا فى كل أفعاله وهل لو دى مراته هيرضى حد يعمل فيها كده؟؟".

بمواجهة الجانى أنكر مانسب إليه، وأكد قيام المرأة بافتعال كل ذلك بسبب رفضه بيع الأرض التى بجوارهما، فقررت الإدعاء بما حدث لإجباره على البيع، قائلا: "منهم لله اللى يتبلى على الناس".

وعلى الفور قرر المستشار محمد شاهين، رئيس نيابة منوف، والمستشار أحمد الجمل مدير النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نبيل مسلم، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بقيام "محمود . ع" 35 عاما فلاح بتحرير بلاغ اتهم فيه "عمر .ع .خ" 41 عاما، فلاح، بمحاولة التعدى جنيسا على زوجته "نادية س .ع" 25 عاما، ربة منزل، حال تواجدها داخل حظيرة الماشية الخاصة بها وقيامه بتمزيق ملابسها وإصابتها بجرح فى الرقبة حال مقاومتها له.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقباء خالد مكاوى ومحمد التحيوى ومحمد كشاف وعمر الحداد معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهم .

وبمواجهته أنكر مانسب إليه، وأكد ادعاء زوجة المجنى عليها ذلك لرغبة زوجها فى شراء الأرض الخاصة به والكائنة بجوارهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365