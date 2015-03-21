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الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرات الإنتحارية باليمن

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الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرات الإنتحارية باليمن الولايات المتحدة تدين بشدة التفجيرات الإنتحارية باليمن
أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية المروعة التى وقعت فى اليمن يوم الجمعة وأسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن الوطنى الأمريكى بيرناديت ميهان في بيان "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وأحباءهم. هذا الهجوم غير المبرر على المصلين المسلمين أثناء صلاة الجمعة يؤكد مجددا على مدى انحلال الإرهابيين والتهديد الذي يشكلونه على شعب اليمن والمنطقة و العالم".

وتابعت "هجمات أمس تؤكد أن الإرهاب يؤثر على كل اليمنيين وأن اليمن وشعبها يجب أن يظلوا متحدين لمواجهة هذه التحديات".

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