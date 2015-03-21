"إنتل" تدشن ساعات ذكية فاخرة بالتعاون مع "تاج هوير" و"جوجل"

أعلنت شركة إنتل عن شراكة جديدة مع جوجل وتاج هوير، لإطلاق ساعة ذكية تعمل بنظام إنتل للتكنولوجيا و"أندرويد وير"، وذلك إيذانا ببداية عصر جديد من التعاون بين صناع الساعات السويسرية والشركات العاملة فى سيليكون فالى، حيث تتجلى خبرة كل شركة فى مجالها من صناعة الساعات الفاخرة إلى البرمجيات والأجهزة.

ووفقا لبيان شركة إنتل: "تقدم هذه الشركات منتجًا جديدًا يتميز بالفخامة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية لمستخدميه، فهو نتاج لابتكار وإبداع وتصميم كل من "سيليكون فالى" فى كاليفورنيا "ووتش فالي" فى "لا شو دو فون" فى سويسرا".

وقال جون كلود بيفر:""تعتبر الشراكة بين صناعة الساعات السويسرية وسيلكون فالى تزاوجًا بين الابتكار التكنولوجى والمصداقية فى صناعة الساعات؛ حيث يقدم هذا التعاون مجموعة كبيرة من الفرص التى توفر المنفعة المتبادلة، ومن ثم يوجد فرص هائلة أمام الشركات الثلاثة".

وأوضح جاى سيمون، مدير عام شركة تاج هوير السويسرية، أن الشركات السويسرية تميز بجودة عالمية، وعندما يجتمع ذلك مع التكنولوجيا المبتكرة والقوة العالمية لشركتى إنتل وجوجل باستخدام منصة أندرويد وير وتكنولوجيا إنتل المتقدمة، سنشهد بالفعل انطلاق الثورة التكنولوجية فى صناعتنا.

وقال ديفيد سينجلتون: "من خلال دمج الجمال مع التكنولوجيا، ألهمت الساعة السويسرية أجيالاً من الفنانين والمهندسين على حد سواء، بما فى ذلك فريق العمل فى جوجل، ومن ثم فنحن نعمل مع تاج هوير وإنتل لتقديم مزيج من الحس الجمالى والابتكار، واليوم باستخدام منصة أندرويد وير، يمكننا أن نتخيل ساعة ذكية جميلة وفاخرة".

من جانبه، أكد مايكل بيل:"من خلال سعينا لتمكين التجارب التكنولوجية التى توفر مزايا أكثر وتضيف قيمة أكبر للمستخدمين، تثق إنتل بأن المنهج التعاونى سيشجع الابتكارات الجديدة فى مجال التكنولوجيا التى يمكن ارتداؤها، كما سيساعد التعاون مع كل من تاج هوير وجوجل على إدراك رؤية التكنولوجيا التى يمكن ارتداؤها من خلال ساعة ذكية مميزة ترتقى بهذه الفئة".