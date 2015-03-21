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ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لإنهاء تراخيص بمرور السلام

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ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لإنهاء تراخيص بمرور السلام ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لإنهاء تراخيص بمرور السلام
تمكن ضباط مباحث إدارة مرور السلام من القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة، لإنهاء تراخيص المواطنين بإدارة مرور السلام مقابل أموال من المواطنين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العقيد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث مرور القاهرة، إخطارا من الرائد محمد الشاعر، رئيس مباحث مرور قطاع الشرق يفيد بتمكن القوات من القبض على "محمد .ح " 36 سنة عاطل، وشهرته "كفتة"، لدى تردده على وحدة مرور السلام بقصد تحصيل أموال من المواطنين، بحجة إنهاء إجراءات تراخيصهم، وإيهامهم بأنه أمين شرطة وله معارف داخل إدارة المرور تسهل له الإجراءات.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن النقيب هاشم محمد رئيس، مباحث وحدة المرور، من ضبط المتهم لدى تواجده بالوحدة، وبمواجهته اعترف بقيامه بإنهاء التراخيص الخاصة به وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365