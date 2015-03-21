السجن 15 عاما لقاتل طفل لسرقة توك توك بالجيزة

قضت محكمة جنايات أحداث الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شعبان رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين سامح الشريف وأسامة إسماعيل وأمانة سر ياسر حمدى، بمعاقبة حدث بالسجن لمدة 15 عاما فى الجناية رقم489 لسنة 2014 جنايات طفل الجيزة.

وقالت المحكمة فى حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة تقرير الخبيرين ومناقشتهما شفاهة ومطالعة الأوراق المتداولة قانونا، والتى تمثلت فى بلاغ والدة المجنى عليه "محمد صالح" من تغيبه عن المسكن ولم تشتبه فى اختفائه جنائيا، وبعد إجراء التحريات اللازمة حول اختفاء الطفل المجنى عليه.

وأضاف الحكم بعد ذلك قام الأهالى بالإمساك بالجانى والتعدى عليه بالضرب وتسليمه لرجال الشرطة، الذى أقر بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع كل من شخص يدعى "كشرى"، وآخر يدعى "وزة"، وثالث يدعى "تغريد"، وكان ذلك من خلال اتفاقهم على استدراج أحد سائقى "التوك توك" لإحدى الزراعات، وهو ما تم بالفعل، وحال وصولهم إلى المنطقة، انقض الجانى على المجنى عليه فقام المتهم بخنقه بملابسه بيده اليسرى، وضربه بآلة حادة على رأسه وتولى هو والمتهم "كشرى" سحبه إلى الزراعات، ولم يتركاه إلا جثة هامدة، ثم استقلوا التوك توك وفروا هاربين.

وأشار الحكم إلى أن المتهم حاول تغيير معالم "التوك توك"، حيث توجه إلى الجراجات لوضعه لفترة لحين التصرف فيه، ثم أرشد لمحرر المحضر عن المكان.

وأكد صاحب الجراج أن المتهم حضر إليه وطلب منه وضع "التوك توك" داخل الجراج لحين عمل الصيانة اللازمة له، لكنه سمع عن اختفاء أحد الصبية بالمنطقة وكذلك المركبة الخاصة به، وباستجواب المتهم "أحمد.ر.ب" اعترف بصحة ارتكابه الواقعة، وأنه طلب من والدته شراء توك توك، فقالت له إنها سوف تسعى للحصول على قرض بمبلغ 3000 جنيه لشراء التوك توك، لكنه اتفق مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليه وسرقة مركبته.