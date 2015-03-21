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اندلاع حريق بـ"طوارئ" مستشفى بنى سويف.. و"الحماية المدنية" تسيطر عليه

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اندلاع حريق بـ"طوارئ" مستشفى بنى سويف.. و"الحماية المدنية" تسيطر عليه اندلاع حريق بـ"طوارئ" مستشفى بنى سويف.. و"الحماية المدنية" تسيطر عليه
تمكنت قوات الإطفاء بالحماية المدنية، منذ قليل، من إخماد حريق اندلع فى الدور الثانى العلوى بمبنى الطوارئ بمستشفى بنى سويف العام، أسفر عن خسائر مادية دون إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

كان الأطباء والتمريض والعمال النوبتجية بمبنى الطوارئ، فوجئوا باشتعال النيران فى جزء من الدور الثانى العلوى، والذى يستخدم فى تخزين وتشوين الأجهزة والمعدات والأسرة لحين انتهاء أعمال التطوير بمبنى الباطنة، ولا يوجد به عنابر مرضى، فأبلغوا نقطة شرطة المستشفى وتم استدعاء قوات الإطفاء، التى نجحت فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى الطوابق حيث أتت النيران على محتويات المكان.

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مصر 365