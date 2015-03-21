أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

واشنطن تبدى قلقها من نفوذ داعش في ليبيا

Google+ Print
واشنطن تبدى قلقها من نفوذ داعش في ليبيا واشنطن تبدى قلقها من نفوذ داعش في ليبيا

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة يساورها قلق عميق بشأن تزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف المسؤولون أن من وصفوهم بأنهم “كبار” قادة التنظيم سافروا إلى ليبيا التي تشهد صراعا مسلحا للمساعدة في تجنيد وتنظيم صفوف المتشددين خاصة في مدينتي درنة وسرت.

وأظهر تقرير وزعه مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع أنه منذ أواخر يناير، نفذ التنظيم هجمات شملت تفجيرا انتحاريا وهجوما على فندق كورنثيا الفخم في طرابلس وهجوما على حقل المبروك النفطي إلى الجنوب من سرت.

ونشر المتشددون تسجيل على الإنترنت يظهر ذبح 21 مصريا خطفهم التنظيم على أحد شواطئ ليبيا.

وقالت وثيقة وزارة الخارجية إن تقديرات أعداد مقاتلي تنظيم الدولة الذين يعملون في ليبيا تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف.

وأشار التقرير الى أن نحو 800 مقاتل يتمركزون في منطقة درنة وحدها بينهم ما يصل إلى 300 قاتلوا في وقت سابق في سوريا أو العراق.

وقال مسؤولون أميركيون إن ليبيا أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي منصة انطلاق للمقاتلين المحتملين من مختلف أنحاء منطقة شمال إفريقيا الذين يسعون للانضمام إلى التنظيم، ويستطيعون السفر إلى سوريا للحصول على الخبرة القتالية.

وأظهر تقييم وزارة الخارجية الذي كان موقع فري بيكون على الإنترنت أول من تحدث عنه أن الصراع السياسي والمسلح في ليبيا “منح تنظيم الدولة ثغرة لينشيء موطىء قدم”.

لكن رغم ذلك فإن التنظيم لم يحقق سوى نجاح محدود في مجال السيطرة على أراض في ليبيا والاحتفاظ بها، بحسب التقرير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي