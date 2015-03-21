واشنطن تبدى قلقها من نفوذ داعش في ليبيا

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة يساورها قلق عميق بشأن تزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف المسؤولون أن من وصفوهم بأنهم “كبار” قادة التنظيم سافروا إلى ليبيا التي تشهد صراعا مسلحا للمساعدة في تجنيد وتنظيم صفوف المتشددين خاصة في مدينتي درنة وسرت.

وأظهر تقرير وزعه مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع أنه منذ أواخر يناير، نفذ التنظيم هجمات شملت تفجيرا انتحاريا وهجوما على فندق كورنثيا الفخم في طرابلس وهجوما على حقل المبروك النفطي إلى الجنوب من سرت.

ونشر المتشددون تسجيل فيديو على الإنترنت يظهر ذبح 21 مصريا خطفهم التنظيم على أحد شواطئ ليبيا.

وقالت وثيقة وزارة الخارجية إن تقديرات أعداد مقاتلي تنظيم الدولة الذين يعملون في ليبيا تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف.

وأشار التقرير الى أن نحو 800 مقاتل يتمركزون في منطقة درنة وحدها بينهم ما يصل إلى 300 قاتلوا في وقت سابق في سوريا أو العراق.

وقال مسؤولون أميركيون إن ليبيا أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي منصة انطلاق للمقاتلين المحتملين من مختلف أنحاء منطقة شمال إفريقيا الذين يسعون للانضمام إلى التنظيم، ويستطيعون السفر إلى سوريا للحصول على الخبرة القتالية.

وأظهر تقييم وزارة الخارجية الذي كان موقع فري بيكون على الإنترنت أول من تحدث عنه أن الصراع السياسي والمسلح في ليبيا “منح تنظيم الدولة ثغرة لينشيء موطىء قدم”.

لكن رغم ذلك فإن التنظيم لم يحقق سوى نجاح محدود في مجال السيطرة على أراض في ليبيا والاحتفاظ بها، بحسب التقرير.