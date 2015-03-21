بوكوفا تعرب عن تضامن اليونسكو مع تونس بعد هجوم متحف باردو

أدانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا الهجوم الذى استهدف متحف باردو فى مدينة تونس وأعربت عن مؤازرتها لتونس ولأسر الضحايا.

وصرحت المديرة العامة فى بيان لها، بأن هذا الهجوم الإرهابي الجديد أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، كما أن متحف باردو مكان مفتوح للجميع وهو فضاء للاكتشاف والحوار بين الثقافات، وهذا العمل الجبان يتعارض مع هذه المبادئ ويجب أن يقوي وحدتنا فى مكافحة التطرف."

كما أضافت المديرة العامة: "أرادت تونس لا سيما من خلال صوت شبابها رفع تحدي الديمقراطية ونجحت فى ذلك كما تمثل أملاً كبيراً لجميع شعوب العالم، يجب أن نؤكد مرة أخرى على أن الديمقراطية تتحقق من خلال الثقافة والحوار وكذلك أن نرد بالحوار والثقافة واحترام حقوق الإنسان على الذين يريدون خنق الروح البشرية بالعنف والإرهاب.

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