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القبض على عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش قبل ترويجها بالوادى الجديد

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القبض على عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش قبل ترويجها بالوادى الجديد القبض على عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش قبل ترويجها بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، من القبض على عاطل بحوزته 20 قطعة متوسطة الحجم من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 950 جنيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات بيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1942 جنح القسم لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق .

وكانت قد وردت معلومات للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، تفيد بقيام المدعو "محمد م إ" سن 24 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الخارجة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من مسكنه وكرا له لمزاولة نشاطه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية قامت مأمورية من ضباط وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الخارجة بمداهمة مسكنه، حيث تمكنوا من ضبط المذكور وبحوزته 20 قطعة حشيش، وتم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

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مصر 365