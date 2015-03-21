الولايات المتحدة و الإمارات تتحركان قدما نحو التعاون الفضائى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على العمل نحو زيادة التعاون الفضائى المدنى وفى مجال الأمن الوطنى بعد أن التقى مسئولون من الجانبين فى واشنطن الأسبوع الماضى.

وقال جيف راتكى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى بيان إن المسئولين راجعوا"قائمة واسعة من مجالات التعاون المحتمل فى الفضاء.

"واتفقوا على وضع منهج استراتيجى يركز على بناء الثقة والتفاهم المتبادلين للأنظمة الفضائية تعتمد عليه الدولتان من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادى والبيئى والأمنى والاجتماعى."