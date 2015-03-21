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"الخال" الأبنودى يهدى كلمات قصيدته الجديدة لمصر وقيادتها: "هنكمل ونبنى"

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"الخال" الأبنودى يهدى كلمات قصيدته الجديدة لمصر وقيادتها: "هنكمل ونبنى" "الخال" الأبنودى يهدى كلمات قصيدته الجديدة لمصر وقيادتها: "هنكمل ونبنى"
أهدى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، كلمات جديدة ضمن أحدث قصائده، لمصر وشعبها وقيادتها، قائلا فيها تحت عنوان "هنكمل": "إذا تفكر هتتأمل وإذا اتأملت هنكمل وانت قلب وروية، ورؤية وحلم حرية، ومش يوماتى هترجع بيتك، هنبنيها ونزرعها ونحييها، حقيقى مش هنتجمل ولا نجمل، وهيا تايهة كما هيا، وانت قلب وروية ورؤية وحلم حرية".

وعاد الخال الأبنودى إلى منزله بقرية الضبعية بالإسماعيلية منذ أيام، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أحمد الله الآن أفضل فقد تمت معالجة الجلطة التى كانت بساقى وشفيت منها تماما ولم يبق إلا متاعب الرئة والتى دخلت بها المستشفى وتم عمل الكثير من أطباء المستشفى العسكرى، ولا أستطيع أن أفيهم حقهم فى الاهتمام بى طوال فترة وجودى بينهم بالمستشفى، والتى لم أشعر أبدا خلالها أننى مريض، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التى توفرها القوات المسلحة للمستشفى".

وتقدم الأبنودى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وللفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع ولجميع قيادات القوات المسلحة المصرية لاهتمامهم بصحته.

وهنأ الأبنودى وشعبها وقياداتها بنجاح المؤتمر الاقتصادى، قائلا: "إن شاء الله مكملين وهنبنى مصر والخير قادم للوطن بفضل إخلاص قياداته".

وأضاف الأبنودى: "موجود فى منزلى من يوم الاثنين الماضى والحمد لله حالتى تتحسن ولست منزعجا من المرض ولا من الشائعات المغرضة التى يطلقها البعض عن وفاتى، ولا أعرف سببا مقنعا لذلك، لكنها زادت بعد نشرى لروايتى "قنديلة" فى الأهرام فلربما كانوا يريدون انشغال الناس عنها لكنهم لم يفلحوا، وأنا كما قلت بخير وقريبا سيكون هناك عمل كبير بمناسبة افتتاح القناة الجديدة سنتحدث عن تفاصيله فى وقتها".


> - الأبنودى يغادر المجمع الطبى والقائد العام للقوات المسلحة يطمئن على صحته

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