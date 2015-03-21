الفريق مميش: دار الهندسة قدم لـ"الوزراء" دراسة دقيقة لمشروع محور القناة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن (دار الهندسة شاعر وشركاه)، الفائز بتنفيذ المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، قدم دراسة تخطيطية دقيقة للمشروع لمجلس الوزراء عقب الانتهاء مباشرة من وقائع مؤتمر الاقتصاد الدولى بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت الشكل القانونى للمشروع والحيز الجغرافى للمنطقة.

وقال مهاب مميش، إن مشروع قناة السويس الجديدة سوف يتم افتتاحه خلال شهر أغسطس القادم، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى المشروع اهتماما كبيرا لأنه يعد مشروع القرن، كما أن العمل متواصل بالمشروع حيث تم رفع 102 مليون مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 42.6 % من المستهدف رفعه وهو 250 مليون متر مكعب بمتوسط تكريك يومى يقرب من مليون و360 ألف متر مكعب.

وأشار مميش، إلى أن هناك 34 كراكة تعمل حاليا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة منها 20 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" وتعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، نجحت فى رفع 71 مليونا و169 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة بنسب 39% و9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 25 مليونا و590 ألف متر مكعب بنسب 55%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 5 ملايين و490 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 35%.

- رفع 102 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع قناة السويس